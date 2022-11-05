Osmanlı ve Yenice mahalleleri bu projeyle değer kazanacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçen yıl temeli atılan ve ilk etapta spor kompleksi hizmete sunulan proje alanında, iki hafta önce başlayan ikinci etap çalışmalarını Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak, Meclis Üyesi Murat Karadaş ve Muhtar Hamza Göktaş'la değerlendirdi. Toplam 22 bin metrekarelik alandan oluşacak projenin, 12 bin metrekarelik yeşil alanda yapılacakları mahalle sakinleriyle birlikte kararlaştırdıklarını ve gelen taleplere göre uygulama yaptıklarını kaydeden Başkan Kuş, “İki hafta önce temelini atmış olduğumuz parkımızın yapım çalışmaları büyük hızla devam ediyor. İnşallah bir ay sonra yapımını tamamlayacağız ve bahar aylarında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu parkımızı yaparken hem muhtarlarımızın hem de vatandaşlarımızın fikirlerine başvurduk. Onlar, parkımızda oyun alanları, fitness aletleri, kamelyalar, banklar, piknik masaları talep ettiler. Onların da planlamasını birlikte yaptık. İnşallah bahar aylarında burayı halkımızın hizmetine sunacağız. Parkımız, şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Toplam 22 bin metrekare alanı çevreleyen projede, kitap otağı, modern kapalı semt pazarı, spor kompleksi, çocuk oyun alanları ile sosyal donatılar yer alacak.