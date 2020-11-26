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Otel yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangından dumandan etkilenen 3 müşteri ambulanslarda tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 müşteri pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirildi. İndirilen müşteriler, 112 Acil Servis ekiplerince, ilk müdahaleleri ambulans içerisinde yapıldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Otelin bazı odaları yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.


Uzun süre trafiğe kapatılan yol yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.


Olay yerinde inceleme çalışması başlatıldı.

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