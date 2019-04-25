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Oto Galericiler Sitesinde asfalt çalışmaları başlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Oto Galericiler sitesinde asfalt çalışmaları başlatıldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapımında sona yaklaşılan Oto Galericiler ve Mermerciler Sitesi'nde yol yapım çalışmaları başlattı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmaların ardından ana yol ve site içi ulaşım güzergahları tamamen kullanılabilecek. Tüm altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından üstyapı hizmetlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Ekipleri, yoğun ekip ve personel imkanı ile ana yolları ve site içi yolları hazırlayarak hizmete sunmayı hedefliyor.

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