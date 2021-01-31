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Otobüsçüler belediyenin zammını az buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs biletlerine yaptığı zam otobüsçüleri memnun etmedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüs bilet fiyatlarına zam yaptı. Daha önce 2 lira 25 kuruş olan tam bile ücreti, 2 lira 70 kuruşa çıkartıldı. Öğrenci bileti ise bir lira 50 kuruştan bir lira 80 kuruşa çıktı. Zammı yetersiz bulan otobüsçüler, yapılan zamdan memnun kalmadı. Türkiye'nin hiçbir büyükşehrinde bu kadar düşük fiyata yolcu taşınmadığını söyleyen otobüsçüler, bilet fiyatlarının 3 lira 50 kuruş olması gerektiğini belirtti. Korona virüs nedeniyle taşımada uygulanan kurallar nedeniyle yolcu sayısını düşürmek zorunda kaldıklarını söyleyen otobüsçüler, kısıtlamalar nedeniyle hafta sonu da çalışamadıklarını dile getirdi. Bir yıldır zam için belediyeye dilekçe verdiklerini ama bir türlü zam yapılmadığını söyleyen Dergah Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Koyuncu, sigorta, vergi, aidat, yakıt giderleri, işçi parası ve lastik parası nedeniyle çok fazla giderleri olduğunu belirtti. Belediyeden uygun zam beklediklerini söyleyen Koyuncu, masrafları karşılayamadıklarını dile getirdi.

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