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Otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, alev topuna döndü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, alev topuna döndü. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Abdullah Y.'ye ait 21 KK 307 plakalı otomobil park halindeyken henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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