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Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yolda ilerleyen deve sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 deve telef oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolda ilerleyen deve sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 deve telef oldu.


Edilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Viranşehir - Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolda ilerleyen deve sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 4 deve yola savrularak telef oldu. Bir süre trafiğe kapanan yol, telef olan develerin ve hurdaya dönen otomobilin yoldan alınması ile trafik normal seyrine döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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