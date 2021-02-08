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Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 43. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 ABZ 48 Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobildeki İbrahim Halil Aydar (25) ile M.Ü. (44) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Aydar hayatını kaybederken M.Ü.'nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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