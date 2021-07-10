Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır-Viranşehir karayolunun 35'inci kilometresindeki kırsal Gözlek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 HF 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, T.S., A.S. ve Ömer Sancak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Sancak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.