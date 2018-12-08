Otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.