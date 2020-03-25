Otomobil devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Dağyanı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. Şehmus B. idaresindeki 63 VP 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Fatma, Hansey, Yavuz ve Eyyup B. ile Adalet, Nisa ve Rahime A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.