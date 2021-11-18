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Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan traktörün iki bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan traktörün iki bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Esmerçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada B.Y., N.Ç., H.Ç. ve Z.Y. isimli şahıslar yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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