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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JA 2001 plakalı Opel marka otomobil ile 33 AVS 09 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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