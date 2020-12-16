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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 YU 471 plakalı Opel marka otomobil ile 27 BHE 09 plakalı


Kuba motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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