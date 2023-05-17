Otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında üzerinde yaşandı. Osman G.'nin kullandığı 11 ABB 818 plakalı pikap Abdulkadir B. idaresindeki 61 ACJ 274 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Cuma O. ve Bünyamin E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.