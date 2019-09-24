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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Bulvarı'nda meydana geldi. 63 TK 473 plakalı traktör ile 63 AJ 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara hastanelere götürdü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durmalarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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