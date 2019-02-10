Otomobil kanal inşaatına devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'da kanal inşaatına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi çevreyolu üzerinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 ED 950 plakalı otomobil, inşaat halindeki kanala devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.