Otomobil minibüsle çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Alatlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet Demir'in kullandığı 72 DF 511 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 SK 448 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücü ve eşi ile 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.