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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sürücüsü öğrenilemeyen 63 N 4178 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yol levhasına çarparak şarampole devrildi.


Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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