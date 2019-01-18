İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 41'inci kilometresinde yaşandı. Salih H. idaresindeki 06 BA 2716 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Bahri (70), Aliye (64) ve Lami H. (49) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.