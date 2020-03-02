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Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek Karacadağ kayak merkezi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serkant Özceylan yönetimindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, buzlanan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Senanur, Zehra, Fatime, Bahar ve Sudenaz Özceylan yaralandı. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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