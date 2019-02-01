İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole uçtu, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresi, Üstüntaş kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek'ten Adıyaman istikametine doğru giden Hayrettin D. yönetimindeki 02 KA 197 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü Hayrettin D. ile birlikte araçta bulunan Sultan, Recep, Zeynep, Adem ile Yusuf D. yaralandı. Yaralılar olay yerinden geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, yaralıların aynı aileden olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.