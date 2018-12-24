İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yayaların arasına daldı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yayaların arasına daldı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi Uçaksavar Kavşağında yaşandı. Halil Y.'nin kullandığı 45 YA 7961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen bir anne ve 2 çocuğuyla birlikte birkaç metre önlerinde yürüyen bir yetişkine çarptı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.