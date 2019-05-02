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Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa’da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobil sahibini çağırarak otomobilin motor kaputunu açmasını istedi. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi doğal yaşamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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