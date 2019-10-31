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Otomobilde sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin egzoz kısmına köpek sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmayla köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek doğaya salındı.

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