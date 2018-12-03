Otomobile çarpıp şarampole uçtu

Şanlıurfa'da hafif ticari araç, otomobile arkadan çarpıp şarampole uçtu. Kazada ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu Kadıkendi Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ömer K.'nin kullandığı 63 KN 261, seyir halindeki Mehmet B.'nin kullandığı 33 AAY 380 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç şarampole devrilerek ters döndü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü ile kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.