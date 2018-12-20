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Otomobili çalıp kundakladılar

Şanlıurfa’da çalınan otomobil boş bir arazide kundaklandı.

Şanlıurfa'da çalınan otomobil boş bir arazide kundaklandı. Otomobilin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Mehmet Hakan D.'ye ait 27 ALL 567 plakalı otomobil, gece saatlerinde evinin önündeyken çalındı. Sabah uyandığında otomobilinin yerinde olmadığını gören şahıs durumu polise haber verdi. Olay yarine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.


Otomobili itekleyerek çalıştırdılar


Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler otomobilin 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerde otomobilin yanına gelen 2 kişinin otomobili itekleyerek çalıştırdıktan sonra binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.


Kundaklanmış halde bulundu


Çalınan otomobil vatandaslar tarafından bir gün sonra Karaköprü ilçesine bağlı Boz kırsal Mahallesinde tamamen yanmış halde bulundu. Kullanılamaz hale gelen otomobilin kundakladığı iddia edildi.


Polis ekipleri otomobili çalan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili soruşturma yürüten başlatıldı.

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