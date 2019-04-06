Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Şehmus öldü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Siverek ilçesine bağlı Hamamören kırsal mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Şehmus K.'ye (7), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Karadağ, ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.