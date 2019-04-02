Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. K.Y.'nin kullandığı 63 SR 486 plakalı otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan İ.H.K.'ya (17) çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.