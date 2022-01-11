İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, akşam geç saatlerinde ilçenin Siverek Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Servan Y.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.