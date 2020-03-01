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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çapması sonucu ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çapması sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek - Şanlıurfa karayolunun Şirinler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya D.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılarak ağır yaralanan yayayı çevredeki vatandaşlar, yolun kenarına taşıdı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servi ekipleri, yaralı D.T.'yi ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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