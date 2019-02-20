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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 BY 205 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet İlbeyli'ye (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlbeyli, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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