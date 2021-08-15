Otomobilin işyerine dalma anı kamerada

Şanlıurfa'da önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün iş yerine dalma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi Mizar Yolu üzerinde yaşandı. Önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu çeviren 63 DD 287 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü, iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmazken iş yeri ile otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobilin iş yerine dalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.