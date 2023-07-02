Otomobilin kapısını açıp içindeki malzemeleri çaldılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup, gece yarısı gözüne kestirdikleri otomobilin kapısını kırıp içindeki malzemeleri çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı Kale Mahallesi 60. Sokak'ta meydana geldi. Gece saat 03.30 sıralarında sokakta park halinde bulunan Şahin Y.'ye ait otomobili gözlerine kestiren bir grup genç, otomobilin kapısını zorlayarak açtı. Araç içerisinde bulunan çanta ve inşaat malzemelerini çıkaran gençler olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık olayı ise sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.