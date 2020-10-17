İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Şanlıurfa’da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Fuar Caddesi'nde yaşandı. Park halinde bulunan bir otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, hayvanın bulunduğu yeri tespit ederek kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin kaput kapağını açan ekipler, kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin motorun altı kısmında sıkışması üzerine ekipler, otomobilin altına girerek yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.