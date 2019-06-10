İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin motoruna giren yılan güçlükle çıkartıldı

Şanlıurfa’da bir otomobilin motor bölümüne giren boyu 1 buçuk metreyi bulan yılan 1 saat süren çaba ile güçlükle çıkarıldı.

Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümüne giren boyu 1 buçuk metreyi bulan yılan 1 saat süren çaba ile güçlükle çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde yaşandı. Otomobilin motor bölümüne nasıl girdiği anlaşılamayan yılanı fark eden sürücü, elindeki demir çubuklarla yılanı çıkarabilmek için büyük çaba harcadı. 1 saati aşkın süren çabanın ardından yılan gizlendiği yerden çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.