Otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 13'üncü kilometresinde kırsal Kepirli Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. yönetimindeki 06 DZ 3650 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletin üzerindeki 2 kişi yola savruldu. Elektrikli bisiklet ise yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra refüje çıktı. Kazada bisiklette bulunan 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.