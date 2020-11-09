İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu Mehmetçik kavşağında dün akşam meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sait Keser hâkimiyetindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sinan Kaya ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.