İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda Eyyübiye Kampüsü civarında meydana geldi. 34 NL 0349 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.