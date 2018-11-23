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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 3. kilometresinde yaşandı. Fahrettin G. idaresindeki 63 M 2545 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 63 K 77 81 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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