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Otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda yaşandı. Erdoğan A.'nın kullandığı 63 LD 355 plakalı otomobil, Halef G. idaresindeki 63 FD 303 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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