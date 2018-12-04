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Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı'nda yaşandı. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil önce kaldırıma, daha sonra da ağaca çarparak durabildi. Diğer araç ise orta refüjden çıktığı yola tekrar girdi. Yaşanan kaza şehir polis kamerasına yansırken, saniyeler önce yoldan geçen bir vatandaş yaralanmaktan son anda kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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