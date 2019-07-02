Otoparka dadanan hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa'da tarihi mekanları ziyarete gelen vatandaşların araçlarından hırsızlık yapan şahıslar, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıklıgöl ve müze otoparkında son günlerde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayları ile alakalı olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde ziyaretçilerin otomobillerini açarak içerisinde kişisel malzemeleri çalan S.A., V.S. ve S.Ç. isimli şahıslar hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Şahıslar ile alakalı yapılan araştırmalarda şüphelilerin daha önce de 3 ayrı araçtan hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların araçlardan çalmış oldukları 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet dizüstü bilgisayar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.