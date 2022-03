Ovanın başakları okuyor projesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan ‘Ovanın Başakları Okuyor' kitap okuma yarışması ve bilim fuarında öğrencilerle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni bir projeyle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi ve Eyyübiye İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan ‘Ovanın Başakları Okuyor' kitap okuma yarışması ve Bilim Fuarı, Ambartepe Ortaokulu, Altınbaşak Ortaokulu, Maskan Ortaokulu, İkizce Ortaokulu, Güzelkuyu Ortaokulu ve Uğurlu Orta Okullarının katılımıyla başladı. Ambartepe Ortaokulunda düzenlenen programa, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Demir, belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, bölge muhtarları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe gençliğinin her zaman yanında olduğunu belirten Kuş, okuma yarışmasında dereceye girecek öğrencilere bir de sürpriz yapıp, dağıtılacak hediyelerin dışında tablet sözü verdi. Yaklaşık bin 500 öğrencinin faydalanacağı projenin açılışında konuşan Kuş, “Eyyübiye Belediyesi olarak her zaman ilçe gençliğinin, öğrencilerinin ve eğitim camiasının yanındayız ve destekçisiyiz. Bizler sizler okuyun diye her imkanı seferber etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu projeyi ilçe geneline yayıp, daha çok evladımızın okumasına katkı sağlayacağız” dedi.

Katkılarından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir de, “Başkanımız sağ olsun her zaman eğitim camiamızın yanında yer alıyor. Gerek fiziki çalışmalarda gerekse de bu tarz sosyal projelerde bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.