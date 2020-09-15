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Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde oyun oynarken içine girdiği çöp kutusunda sıkışan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oyun oynarken içine girdiği çöp kutusunda sıkışan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. Parkta oynayan 5 yaşındaki bir çocuk, çöp kovasına girdi. Küçük çocuk ağlayınca çevredekilerin dikkatini çekti. Çocuğun yanına giden vatandaşlar içinde sıkıştığını fark etti. Kendi başlarına çocuğu çıkartamayan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri çöp kutusunu demir kesme makinesi yardımıyla keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük çocuk yakınlarına teslim edildi.

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