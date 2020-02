Oyuncak müzesinde İngilizce dersi

Karaköprü'de öğrenciler İngilizce dersini Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak müzesinde uygulamalı olarak işledi.

Karaköprü Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Büyük Salkım İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri İngilizce "Toys and Games" ünitesini Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak müzesinde uygulamalı olarak işledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz'ın da katıldığı programda okulun İngilizce Öğretmeni Zeliha Bardak, öğrencilere oyun ve oyuncak müzesindeki oyuncakları uygulamalı bir şekilde İngilizce olarak anlattı. Öğrencileri oyun ve oyuncak müzesinde ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Baydilli, “Karaköprü İlçemize bağlı Büyük Salkım İlk okulunda eğitim gören 3. Sınıf öğrencilerini oyuncak müzemizde ağırladık. Okulumuzun talebi üzerine burada uygulamalı olarak İngilizce öğretmenimiz tarafından ders işlendi. Karaköprü Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Belediyemizin kapıları her zaman onları açıktır. Bu güzel programı düzenleyen hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uygulamalı İngilizce dersi sonrası Baydilli öğrencilere oyuncak dağıttı.