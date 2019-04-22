(Özel) Çamura saplanan inek için köylüler seferber oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çamura saplanan ineği kurtarmak için köylüler seferber oldu.

Son günlerde Siverek ve kırsal alanlarında etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, çayıra otlanmaya çıkan hayvanlar da zor anlar yaşıyor. Siverek'e bağlı Eğriçay köyünde otlamak için çayıra bırakılan inek, yoğun yağış nedeniyle oluşan çamur bataklığına saplandı. İnek sahibi Sinan Aydın kendi imkanlarıyla hayvanı saplandığı yerden çıkaramayınca, köylüleri yardıma çağırdı. Köylüler yardım çağrısı üzerine ineği kurtarmak için seferber oldu. Onlarca kişinin uzun uğraşı sonucu inek saplandığı çamurdan kurtarıldı.

İneğin çamura batışı ve kurtarma çalışmaları bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.