(Özel) Çukurda su içen kedi trafiği durdurdu

Şanlıurfa'da yolun ortasında durup su içen kedi, trafiği durdurdu. Sürücülerin kedinin su içmesini beklediği anlar, görenlerin yüreklerini ısıttı.

Şanlıurfa'da bir kedi, yolun ortasında oluşan çukurda biriken yağmur suyunu içti. Kedinin su içtiğini gören sürücüler, araçlarını durdurup kedinin su içmesini bekledi. Kedi su içtikten sonra yoldan çekildi. Sürücüler de kedi gittikten sonra yollarına devam etti.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri çeken ve yerel bir televizyon kanalında çalışan Kenan Bayuk, insanların peygamberler şehrine yakışır bir hareket sergilediğini söyledi.

Kedi su içene kadar araçlar bekledi

Bu tür davranışların örnek olması gerektiğini dile getiren Bayuk, “Sabah saatleriydi. Yağan yağmur nedeniyle yolda su birikintileri vardı. Karşıda birkaç araç vardı, benim arkamda da 3 tane araç vardı. Kedi su içerken rahatsız olmasın diye herkes bekledi. Kedi suyunu içti. Tam doyduktan sonra, giderken arabalar yoluna devam etti. Ben de Şanlıurfa hep kötü anılır diye kalktım bu videoyu çektim ve dedim ki Şanlıurfalılar hayvanı da sever insanı da sever, doğayı da sever diye bu görüntüyü çekmiştim” dedi.

Olayın mahalle arasında yaşandığını dile getiren Bayuk, “Ana arter değil, normal mahalle arasındaydı. Orada herkes bekledi, kedi suyunu içti ve ondan sonra yoluna devam ettiler” ifadelerini kullandı.

"Hayvanlara işkence yapanlar bu görüntüleri izleyip utansınlar"

Hayvanlara işkence edenlerin bu görüntüyü izlemelerin isteyen Kenan Bayuk, “İnsanlık dersi vermek lazım aslında. Hani o kedileri bazen sosyal medyada izliyoruz ya, duvarlara vuran, tekme atan, bu görüntüyü görünce utansınlar. Burası peygamberler şehri Şanlıurfa. Ben de bir gazeteciyim, memleketimin insanları adına çok gurur duydum” diye konuştu.