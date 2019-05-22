(Özel) Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatan asırlık çınar herkesi kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da evinde ziyaret ettiği 107 yaşındaki asırlık çınar, yaşlılar onuruna düzenlenen yemekte görüşmenin detaylarını anlatınca herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiyelerde de bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında belediyenin engelliler koordinasyon merkezinde çeşitli eğitimler verdiği ve evde bakım hizmeti sunduğu yaşlılar onuruna iftar yemeği verdi. Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği 107 yaşındaki Şükriye Özbay da katıldı. Özbay, burada iftar yemeğine katılanlara anılarını anlattı. Ezan öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgülerle söz eden Özbay, Erdoğan'a tavsiyelerde de bulunarak kalabalıklar arasında daha dikkatli olmasını istedi. Geçmişte yaşlıların yokluk içinde yaşadıklarını ve kuru ekmeğe muhtaç olduklarını belirten yaşlı kadın, Erdoğan ile refah içinde bir hayat sürdürdüklerini söyledi.

"Nereden nereye geldik"

Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatan Şükriye Özbay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğümde heyecandan konuşamadım. Benim boyum kısa olduğu için kulağıma doğru eğildi. Bir saat boyunca bana bir şeyler ‘hadi söyle söyle' dedi. Ben de böbürlendim. Kendi kendimi çok şişirdim. Erdoğan yanımda, onunla konuşuyorum. Öyle kolay mı bu kadar Türkiye'yi kaldırıp indiren adamla konuşuyordum, böbürlendim. Yanımdaki müdürlere dedim ki ben Cumhurbaşkanımıza artık yeter sen çok yoruldun, artık yeter diyeceğim. Onlar da ‘yok, öyle bir şey söyleme söyleme' dediler. Niye dedim, onlar da ‘devam etsin etsin' cevabını verdi. Erdoğan'a dedim hele böyle yanıma gel bir fotoğraf çekelim, duvarıma asarım. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Senin sayende keyif ediyoruz. Senin sayende memleketimizde oturabiliyoruz. Geçmişte savaşı da gördük, açlığı, susuzluğu da gördük. Ekmek yoktu. Ekmeğin üzerine şarkılar yazmıştık. Anne anne diyorduk, nereden getireceksin ekmeği, ekmek ne gezerdi o zamanlar. Şimdi her şeye sahibiz” ifadelerini kulandı.

İftar programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, iftar yemeği sonrası yaşlı kadının yanına giderek sohbet etti. İkili arasında geçen samimi konuşmalar çevredekileri güldürdü. Konuşmalar sırasında belediye başkanını yanağından öpen yaşlı kadın, Urfa şivesiyle ‘aman ha avradi görmesin öptüğümü, sonra kıskanır' dediği sırada çevredekiler kahkahaya boğuldu. Belediye başkanının eşi de yan masada olanları izleyince yaşlı kadın seslenerek, “Yanlış anlama ha yabancı değiliz” diyerek herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Bir süre daha devam eden samimi sohbet belediye başkanının bölgeden ayrılmasıyla son buldu.