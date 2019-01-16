(Özel) Çürümeye terk edilen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor

Şanlıurfa'da çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edilen ve yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen motosikletler ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde bulunan yediemin otoparklarında, trafik ekiplerince çeşitli nedenlerle bağlanan ve çürümeye yüz tutan yüzlerce motosiklet, vinç yardımı ile tırlara yüklendi. Tırlara yüklenen motosikletler, Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Enstitüsü'ne (MKE) gönderilerek ülke ekonomisine kazandırılacak.

Otopark sahipleri, vatandaşların araçlarını almadıklarını, yıllarca bekletilen araçların ise hurdaya döndüğünü söyledi. Yetkililere seslenen otopark sahipleri, yediemin otoparklarındaki tüm hurda araçların ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.