(Özel) Düğünleri süsleyen yöresel kıyafetler göz kamaştırıyor

Şanlıurfa'da düğünlerde ve kına gecelerinde giyilen yöresel kıyafetler göz kamaştırıyor.

Şanlıurfa'da düğünlerde ve kına gecelerinde giyilen yöresel kıyafetler göz kamaştırıyor. Uzun yıllardan bu yana yöre halkının giydiği ve Şanlıurfalı kadınlarla özdeşleşmiş kıyafetler, Şanlıurfa'da kültür mirasının korunduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Tarihi özelliğini yitirmeyen Şanlıurfa'da, kadınların giydiği yöresel kıyafetler ilgi çekiyor. Kumaşlar kalite ve stillere göre değişiklik gösteriyor. Kumaşların fiyatı 100 liradan başlayıp 600 liraya kadar yükselebiliyor.

“Yöresel kıyafetler düğünlerin süsüdür”

35 yıldır kumaş satışı yapan İbrahim İstegün, “Biz burada yöresel Hint kumaşları satıyoruz. Şanlıurfa'da çeyiz olduğu zamanlarda halkımız hazır kıyafetler yerine gelip burada kumaş alıp yöresel kıyafetler yaparak, düğünlerde ve kına gecelerinde kadınlar giyiyor. Bu kumaşları şehir dışına da bindallı olarak satıyoruz. Türkiye'nin her yerine bu kumaşları gönderiyoruz. Bendeki kumaşlar hepsi Uzakdoğu kumaşlarıdır. Kumaşların yüzde 80'i Hint kumaşlarıdır. Biz bu kumaşları yöresel olarak kullanıyoruz. Kumaşları biz sari diye satıyoruz. Bizim burada yöresel kıyafet olduğu için kadınlar tarafından istek yoğun oluyor. Kumaşlar kaftan, keras, kıpr, kupon, üç etekli, tek kaftan ve şemmame gibi tarzlarda yöresel kıyafetler yapılıyor” diye konuştu.